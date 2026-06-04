◇MLB フィリーズ 3-2 パドレス(日本時間4日、シチズンズ・バンク・パーク)サイ・ヤング賞の受賞候補として1位の得票数を集めるフィリーズのサンチェス投手が、この日も好投を披露しました。MLB公式インスタグラムは5月末に、今シーズン各リーグのサイ・ヤング賞投票の結果を公表。36名の審査員が、今季のここまでの成績と今後の展望を予想し、受賞すると思う投手に投票したもので、ポイント獲得数の多い5名ずつが発表されました。