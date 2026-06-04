名古屋グランパスは4日、SNSにおける誹謗中傷について声明を発表した。発表によると、先月17日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第17節のセレッソ大阪戦（●1−6）の試合後、SNS上にて一部の所属選手に対し、安心・安全を脅かす極めて悪質なダイレクトメッセージ（DM）および投稿が確認されたという。これを受け、名古屋はクラブ公式サイトを通じ、「名古屋グランパスは如何なる理由があろうとも、誹謗中傷や他者を攻撃す