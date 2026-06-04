かつてリヴァプール一筋でプレーした元イングランド代表DFジェイミー・キャラガー氏が、就任が予想されているアンドニ・イラオラ監督への不安点を口にした。3日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。リヴァプールは先月30日にアルネ・スロット前監督の即時退任を発表しており、後任には今季クラブ創設127年の歴史で史上初となる欧州大会出場（ヨーロッパリーグ）に導いたボーンマスを契約満了に伴い、退任するこ