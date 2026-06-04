初開催する「和田義盛大好き祭り♡」のポスター（柿崎さん提供）鎌倉幕府の有力御家人で三浦一族の和田義盛をしのぶイベント「和田義盛大好き祭り♡」が７日、ゆかりの浄楽寺（横須賀市芦名）で初めて開かれる。菩提（ぼだい）寺から位牌（いはい）を移して行う追善供養やトークショー、物販などを通じた“推し活”イベントで、主催者は「ライトな人もマニアの人も大歓迎。みんなで義盛を語り合う場にしたい」と話して