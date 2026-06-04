過去最大規模5月14日に開催された米中首脳会談で、習近平国家主席（72）は台湾問題が「米中関係における最重要課題」だとして、「処理を誤れば両国は対立、衝突に至り、極めて危険な状況となる」とトランプ大統領（79）に警告した。会談の多くの時間が台湾の独立について割かれ、武器売却、有事の際の米軍展開についてクギを刺された旨、トランプ大統領は記者団に明かした。習主席が執拗にアメリカを牽制したのには理由があった。