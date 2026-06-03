国立天文台ハワイ観測所の特別客員研究員Ronaldo Laishram氏を中心とする研究チームは、約126億年前の宇宙に存在した大規模な「原始銀河団」の観測結果をもとに、銀河の成長はこの頃すでに銀河が密集する環境の影響を受けていたことが明らかになったとする研究成果を発表しました。今回の研究は、銀河の運命は初期宇宙の段階で“住む場所”に左右されていたことを示す、画期的な成果と受け止められています。研究チームの成果をま