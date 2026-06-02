【明治安田J1リーグ】ファジアーノ岡山 1−1 浦和レッズ（5月31日／JFE晴れの国スタジアム）【映像】元日本代表10番の「超絶キラーパス」（実際の映像）浦和レッズのMF中島翔哉が、圧倒的な攻撃センスを見せつけた。ピンポイントのスルーパスが話題となっている。浦和は5月31日、明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド11、12位決定戦の第1戦でファジアーノ岡山と対戦。敵地で1−1の引き分けに終わった。この試合で抜