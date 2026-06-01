【『いつでもカービィ』グッズ新商品】 6月19日～ 順次発売予定 マリモクラフトは、「いつでもカービィ」シリーズのグッズを6月19日より順次発売する。 「いつでもカービィ」は小学館が刊行する「星のカービィ」の絵本シリーズで、様々なクリエイターがクリエイティブを担当している。今回はそんな絵本に携わる各クリエイターの個性が