「いつでもカービィ」の新グッズが6月19日より順次発売へ完売が相次いだボールチェーンマスコットもラインナップ
【『いつでもカービィ』グッズ新商品】 6月19日～ 順次発売予定
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
マリモクラフトは、「いつでもカービィ」シリーズのグッズを6月19日より順次発売する。
「いつでもカービィ」は小学館が刊行する「星のカービィ」の絵本シリーズで、様々なクリエイターがクリエイティブを担当している。今回はそんな絵本に携わる各クリエイターの個性が光るグッズが新登場。過去に販売された際には完売が相次いだ「ぬいぐるみマスコット」シリーズに新たに2商品を加えた全6種が発売される。
このほかにもミニノートやボールペンといった雑貨や、かわいらしいサイズ感のフレークシール、サガラステッカーやトートバッグなどをラインナップ。対象の書店ではグッズの特設コーナーも展開される予定となっている。
3連アクリルキーホルダー［全4種］ 価格：各1,320円
シークレットコレクション 箔押しミニノート［ランダム商品・全12種］ 価格：各660円
パタパタメモ 価格：770円
フレークシール 価格：880円
ボールペン2本セット［3種］ 価格：各1,540円
スマホに入るサイズのステッカー4枚セット［全3種］ 価格：各880円
サガラステッカー［全6種］ 価格：990円
巾着Mサイズ［全3種］ 価格：各990円（※画像は表裏を掲載）
ブックトートバッグ［全6種］ 価格：各2,860円
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.