【『いつでもカービィ』グッズ新商品】 6月19日～ 順次発売予定

マリモクラフトは、「いつでもカービィ」シリーズのグッズを6月19日より順次発売する。

「いつでもカービィ」は小学館が刊行する「星のカービィ」の絵本シリーズで、様々なクリエイターがクリエイティブを担当している。今回はそんな絵本に携わる各クリエイターの個性が光るグッズが新登場。過去に販売された際には完売が相次いだ「ぬいぐるみマスコット」シリーズに新たに2商品を加えた全6種が発売される。

このほかにもミニノートやボールペンといった雑貨や、かわいらしいサイズ感のフレークシール、サガラステッカーやトートバッグなどをラインナップ。対象の書店ではグッズの特設コーナーも展開される予定となっている。

3連アクリルキーホルダー［全4種］ 価格：各1,320円

シークレットコレクション 箔押しミニノート［ランダム商品・全12種］ 価格：各660円

パタパタメモ 価格：770円

フレークシール 価格：880円

ボールペン2本セット［3種］ 価格：各1,540円

スマホに入るサイズのステッカー4枚セット［全3種］ 価格：各880円

サガラステッカー［全6種］ 価格：990円

巾着Mサイズ［全3種］ 価格：各990円（※画像は表裏を掲載）

ブックトートバッグ［全6種］ 価格：各2,860円

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

