中国のSNS・小紅書（RED）に23日、見知らぬ日本人に助けてもらったとの投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性は浅草の地下鉄駅の階段の写真をアップし、「私と夫は計3つのスーツケースを持っていた。それぞれの重さは15キロ近くあった。浅草駅には階段がたくさんあるが、エスカレーターは見つからなかった。3カ所くらいの階段を上ったけど、それでもまだ（外に出るまで）2〜3カ所の階段を上がらないといけなかった」と振り返った