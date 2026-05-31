中国のSNS・小紅書（RED）に23日、見知らぬ日本人に助けてもらったとの投稿があり、反響を呼んだ。

投稿者の女性は浅草の地下鉄駅の階段の写真をアップし、「私と夫は計3つのスーツケースを持っていた。それぞれの重さは15キロ近くあった。浅草駅には階段がたくさんあるが、エスカレーターは見つからなかった。3カ所くらいの階段を上ったけど、それでもまだ（外に出るまで）2〜3カ所の階段を上がらないといけなかった」と振り返った。

そして、「私が『F×××（Fワード）』をつぶやいたのを聞いた背の低い日本人女性が、自分からスーツケースを持つのを手伝ってくれた。私は『Too heavy（とても重いですよ）』と言ったけど、彼女は『大丈夫です』と言って階段を運んでくれた。彼女の姿を写真に撮ることはできなかったけど、本当に感動した（涙）。感謝の言葉を聞くのもそこそこに、彼女は駅の中に消えていった」とつづった。

この投稿に、中国のネットユーザーからは「それが日本人」「私も同じことがあった。おじさんだった。本当にありがたかった！」「日本人は本当に親切。私が1人でスーツケースを2個持っていたら、お姉さんが『お手伝いしましょうか？』って言って持ってくれた」「私も日本で『荷物持ちましょうか？』って言われたことがあるけど断った。めちゃくちゃ重かったから迷惑をかけると思って」「ついさっき、日本人がスカイライナーで荷物棚に荷物を挙げるのを手伝ってくれたよ」といった声が上がった。

また、「日本人はこの点ではすごく親切。荷物を持ってくれたり、道案内をしてくれたり。もっと親切な人は目的地まで一緒に着いてきてくれる」「この前、おじさんが雨の中で傘もささずに100メートルくらい道案内してくれた。本当に感動した」「これが私が何回も日本に行きたくなる理由」との声や、「大阪に行った時、スーツケースが重くて持ち上がらなかったら欧米人が代わりに持ってくれた。イタリア人っぽい人」「良い人に国籍は関係ない。私も外国人を助けたことがある」といった意見も見られた。

一方で、「どうして私は手伝ってもらったことがないんだろう（涙）」「あなたは運が良いね。私は手伝ってもらったこと一度もないよ。背が高いからかしら」「コメント欄は大げさ。中国にもこれくらいの親切な人はたくさんいる」「日本人がたまに良いことをしたらこれでもかと持ち上げるんだから」「その人は『F×××』って言葉を聞いて、自分の国の印象が悪くなると思ったから手伝ったんじゃない？」といったコメントも寄せられた。（翻訳・編集/北田）