俳優の新納慎也（51）が30日、自身のインスタグラムを更新。同世代の大物俳優との関係を明かした。この日、出演していた三谷幸喜氏作・演出の舞台「新宿発8時15分」が福岡で大千秋楽を迎えた新納。「#香取慎吾」と主演の香取慎吾との笑顔のツーショットを投稿した。「三谷さんのミュージカルだけでも3本目4度目の共演」とつづり、その共演の多さに触れ、「出会って17年かな？？ほぼ同い歳。（正確には僕が1つ上）お互い