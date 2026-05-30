5月18日に放送された『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）内での、“あのちゃん”ことあのの発言をきっかけに、鈴木紗理奈との間で波紋が広がった。あのを批判したり擁護したり、さらには鈴木の言動に問題があった可能性を指摘する“考察勢”が現れたりするなど、大きな騒動へと発展している。とはいえ、「両者の間に何があったのか？」という点以上に、今回の騒動からは、バラエティ番組における演出の限界を感じずにはいられ