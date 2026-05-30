「実名でもイニシャルでも炎上」芸能界の降板・CM危機で見えた、“誰も得しない暴露ノリ”の限界
5月18日に放送された『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）内での、“あのちゃん”ことあのの発言をきっかけに、鈴木紗理奈との間で波紋が広がった。あのを批判したり擁護したり、さらには鈴木の言動に問題があった可能性を指摘する“考察勢”が現れたりするなど、大きな騒動へと発展している。
とはいえ、「両者の間に何があったのか？」という点以上に、今回の騒動からは、バラエティ番組における演出の限界を感じずにはいられなかった。
◆挑発的とも取れるあのちゃんの姿勢
まず、ことの経緯を整理したい。18日の『あのちゃんねる』内で、あのは「嫌いな芸能人の名前は？」という“無茶ぶり”を受け、鈴木の名前を渋々挙げる様子が放送された。このことを知った鈴木はInstagramで「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし」と投稿。あのだけではなく、「そのまま放送するスタッフも意味わからん」と番組側に対しても苦言を呈した。
その後、あのはXで「先に嫌なことされてるとは考えないんだな」と意味深な投稿を行った。おそらく鈴木の投稿を受けてのものと思われるが、この挑発的とも受け取れる姿勢に違和感を示す人が増加。さらに、この投稿を削除したことで、あのへのバッシングが加熱していった。
◆「お相手がかわいそうだから」の願いも通じず
事態が大きくなる中、番組サイドは22日、「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」との謝罪文を掲載した。
ただ、この内容について、あのは23日にXで、「『この表現は嫌です』や『これはゲストの方が大変な思いするからやめてください』など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました」と番組への不満を吐露。続けて、収録時に「僕の発言にもピーをかけてくれないと、お相手がかわいそうだから」とお願いしたものの、その要望が通らなかったと明かし、番組降板を望む意思も示した。
突然の冠番組降板表明は再び物議を醸したが、26日にあのの所属事務所「トイズファクトリー」が公式サイトで、「この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
同日には、鈴木も所属事務所を通じて、自身のSNS投稿について謝罪。そのうえで、「鈴木が発信いたしました思いの根底にありますのは、特定の個人を非難することではなく、本人不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます」と説明した。
◆鈴木紗理奈は“もらい事故？”
過去に、あのと鈴木の間に何らかの経緯があった可能性はあるものの、今回の件に限って言えば、鈴木は“もらい事故”と言える。さらには、「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし」と率直な思いを表明したことも、決して不自然な行為ではない。にもかかわらず、「ノリじゃん」「笑いで返せよ」といった批判が寄せられており、鈴木にしてみれば踏んだり蹴ったりだ。
一方で、「ピー音を入れてほしい」という要望が通らず、鈴木の名前を挙げるシーンがそのまま放送されたことを踏まえると、あのもまた被害者と言える。仮に問題発言を繰り返していても、番組側は演者を守らなければいけない。やはり、最も責任が重いのは番組側ではないだろうか。
とはいえ、「両者の間に何があったのか？」という点以上に、今回の騒動からは、バラエティ番組における演出の限界を感じずにはいられなかった。
まず、ことの経緯を整理したい。18日の『あのちゃんねる』内で、あのは「嫌いな芸能人の名前は？」という“無茶ぶり”を受け、鈴木の名前を渋々挙げる様子が放送された。このことを知った鈴木はInstagramで「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし」と投稿。あのだけではなく、「そのまま放送するスタッフも意味わからん」と番組側に対しても苦言を呈した。
その後、あのはXで「先に嫌なことされてるとは考えないんだな」と意味深な投稿を行った。おそらく鈴木の投稿を受けてのものと思われるが、この挑発的とも受け取れる姿勢に違和感を示す人が増加。さらに、この投稿を削除したことで、あのへのバッシングが加熱していった。
◆「お相手がかわいそうだから」の願いも通じず
事態が大きくなる中、番組サイドは22日、「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」との謝罪文を掲載した。
ただ、この内容について、あのは23日にXで、「『この表現は嫌です』や『これはゲストの方が大変な思いするからやめてください』など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました」と番組への不満を吐露。続けて、収録時に「僕の発言にもピーをかけてくれないと、お相手がかわいそうだから」とお願いしたものの、その要望が通らなかったと明かし、番組降板を望む意思も示した。
突然の冠番組降板表明は再び物議を醸したが、26日にあのの所属事務所「トイズファクトリー」が公式サイトで、「この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
同日には、鈴木も所属事務所を通じて、自身のSNS投稿について謝罪。そのうえで、「鈴木が発信いたしました思いの根底にありますのは、特定の個人を非難することではなく、本人不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます」と説明した。
◆鈴木紗理奈は“もらい事故？”
過去に、あのと鈴木の間に何らかの経緯があった可能性はあるものの、今回の件に限って言えば、鈴木は“もらい事故”と言える。さらには、「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし」と率直な思いを表明したことも、決して不自然な行為ではない。にもかかわらず、「ノリじゃん」「笑いで返せよ」といった批判が寄せられており、鈴木にしてみれば踏んだり蹴ったりだ。
一方で、「ピー音を入れてほしい」という要望が通らず、鈴木の名前を挙げるシーンがそのまま放送されたことを踏まえると、あのもまた被害者と言える。仮に問題発言を繰り返していても、番組側は演者を守らなければいけない。やはり、最も責任が重いのは番組側ではないだろうか。