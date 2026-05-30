お笑いコンビ「バナナマン」設楽統（53）が29日深夜、TBSラジオ「JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に生出演し、東京・渋谷の生活雑貨店ハンズ渋谷店が今年11月に閉店することに言及した。オープニングで、本番前に歯の詰め物が外れた番組スタッフがいたことを報告。「こういう時って、俺ら世代はどうすればいいか。歯医者はもちろん考えるんだけど、もう一つ、東急ハンズに行けって、よく言ってたもんだ