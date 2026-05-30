2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が、30[尚矢1.1]日までに自身のインスタグラムを更新。旬の食材を[S2.1]使った“初夏の子どもごはん”を披露した。【写真】「彩りもよくて…最高」旬の食材を使った“初夏の子どもごはん”披露の柳原可奈子柳原は「今シーズン初スイカと初枝豆で初夏の #こどもごはん」と、季節感たっぷりの食卓を公開。こだわりの食材について「はちわれファームさんの枝豆がめちゃくちゃ美味しくて、ご飯