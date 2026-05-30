30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比270円安の6万6200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 68958.44円ボリンジャーバンド3σ 66715.76円ボリンジャーバンド2σ 66329.50円29日日経平均株価現物終値 66200.00円30日夜間取引終値 65478.00円5日移動平均 64473.08円ボリンジャーバンド1σ 63000.00円一目均衡表・転換線 6