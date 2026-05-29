●ソフトバンクGが上場来高値を更新ソフトバンクグループ（G）の株価が22日の東京株式市場で、2025年10月29日以来の上場来高値を更新する一時8036円を付けた。【こちらも】OpenAIが上場申請へ1兆ドル級IPOと巨額赤字の現実時価総額は初めて41兆円を超え、三菱UFJフィナンシャル・グループを抜いて、トヨタ自動車に次ぐ国内2位に再浮上した。13日に発表した連結決算（IFRS）では、当期純利益が5兆円を超え、日本企業として