ＴＢＳ系「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さい」の２時間特番が２９日放送され、タレント・あのと鈴木紗理奈がゲスト出演した。２人を巡っては、１８日に放送されたテレビ朝日系「あのちゃんねる」で、あのが「嫌いな芸能人は？」との問いに「鈴木紗理奈」と発言。放送を受けて鈴木が自身のＳＮＳで不快感をあらわにし、あのもＳＮＳで鈴木への謝罪とともに番組への不信感と降板する意思を示するなど大きな波紋を呼んでいた