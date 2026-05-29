●ファーストリテイリングが上場来高値更新ファーストリテイリング（9983東証プライム）の株価が5月27日、ザラ場で7万9,000円を付け、上場来高値を更新した。【こちらも】データセクションが上場来高値更新、生成AI特需で需給相場加速AI関連株フィーバーが続く相場環境の中でも、しっかりと高値を更新し続ける同社株の成長力が改めて認識される展開になっている。ファーストリテイリングの株価はなぜ上がり続けるのか、そ