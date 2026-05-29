29日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数782、値下がり銘柄数558と、値上がりが優勢だった。 個別ではトーシンホールディングスがストップ高。ニッカトー、岡谷電機産業、日本抵抗器製作所は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、ＫＧ情報、ジーエルテクノホールディングス、コメ兵ホールディングス、アップルインタ