面識のない男性の顔を殴り、バイクを奪ったとして、ネパール人の男ら2人が逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、いずれもネパール国籍で無職のキサン・ガウラウ容疑者と15歳の男子高校生です。警察によりますと、2人は今月17日未明、千葉県市川市の路上で面識のない男性に因縁をつけて顔面などを複数回殴ったうえ、「このバイク借りるぞ」などと言って、男性が乗っていたバイクなどあわせて65万円相当を奪った疑いがも