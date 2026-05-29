俳優の北村一輝が、きょう29日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）で「特命局長」として初登場する。【動画】「爽やかが売り」『ナイトスクープ』初登場で自己紹介する北村一輝「うわぁ〜」という大歓声と拍手に迎えられた北村は、口上を読み上げると「爽やかが売りの北村一輝です」と自身の“濃い〜”イメージを払拭するような自虐ネタで笑いを取りつつ自己紹介。大阪出身とあ