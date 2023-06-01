日本の3位転落は「朗報」か財務省が5月26日に、2025年末の対外資産・負債残高を発表した。政府と企業、そして個人が海外で保有する資産から、外国企業などが日本に持つ資産を差し引いた「対外純資産」の金額は、前年末比4.4％増の561兆7504億円であった。7年連続で過去最大を更新したものの、中国に抜かれて3位に転落した。2024年末時点で中国の対外純資産は516兆円超であり、すでにドイツに抜かれて2位に落ちていた日本（533