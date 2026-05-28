（台北中央社）台湾本島では厳しい暑さが続いている。28日には南部・台南市でこの日の全国最高気温となる39.4度を観測した他、北部・新北市でも最高気温が39度を超えた。台北市や北部・桃園市、中部・苗栗県、南部・屏東県、東部・花蓮県では38度以上に達した。各地の最高気温は、台南市玉井で39.4度、新北市三峡と台南市北寮で39.2度、新北市屈尺で38.9度、屏東県三地門で38.8度、花蓮県〓武で38.4度、台北市内湖と桃園市桃園で38