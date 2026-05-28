国と企業との関係 ─世界での政治的な動きが経済活動にも影響を与えます。国と企業の関係はどう考えればいいですか。 小路日本は憲法9条を踏まえると、外交立国や科学技術立国を目指すためには、やはり経済が強くなくてはいけません。つまり経済が国力の根幹であり国家間外交の基盤でもありますので、日本の経済を強くしていくことが非常に大事なことです。デュアルユース（軍民両用）もアメリ