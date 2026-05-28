この記事をまとめると ■信号機は青・黄・赤の3色で交通整理をしている ■黄色信号は止まるのが原則だが安全に停止できない場合に限り進むことができる ■右折用信号が黄色で点滅している場合は注意して進むことができる 知っているようで知らない黄色信号のルール 交差点や交通量が多い場所などに設置されている信号機。この信号機（車両用）の多くは、青・黄・赤の3色で交通整理を行っているのが基本ですが、なかには矢印信号