おとなしくて甘えん坊な白柴犬が、“粋な江戸っ子”のようになってしまう姿が、SNSで話題となっている。

【映像】江戸っ子のようになってしまう様子（実際の映像）

白柴犬のはるちゃん（6歳）は、おとなしくて甘えん坊だという女の子。しかし、ある瞬間に昔気質の親父さんみたいになってしまった。「どうしたんでぃ？」との声が聞こえてきそうなたたずまい。カメラに戸惑いながらも半身で床に手を付く姿が、粋な江戸っ子の姿を思い起こさせる。

とても可愛い座り方をしているのに気が付いた飼い主（@haru_haruchanko）が、「そのまま！そのまま！」と、お願いしながら撮影すると戸惑いながらもこのポーズをとり続けてくれたそうだ。

普段はよく食べ、よく遊び、よく寝て、毎日楽しく自由に過ごしているというはるちゃん。遊び疲れてちょっと一休み…から立ち上がろうとした瞬間だったのか。「こんなところを撮ってどうするんでぇ」と思っていそうだが、それでも、じっと撮影に応じてくれたはるちゃんに飼い主は「迷惑そうにしてる表情もなんとも言えず可愛かった」と話している。

動画を見た人からは「顔が困惑しててかわち過ぎ」「めちゃくちゃ強そう笑」「白いお父さん犬役継げそうな座り方w」「妙なおじさん感…かわいい〜」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）