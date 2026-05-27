とちぎテレビ ６年前の２０２０年５月、栃木県内に住む当時４０歳の男性に対し「大学の奨学金や家族の借金が６３０万円ある。辛いから死にたい」などとうそを言い、宇都宮市の路上で２回にわたり、現金合わせておよそ６３０万円をだまし取ったとして、宇都宮中央警察署は２７日、東京都中野区の自称、風俗店従業員の２５歳の女を詐欺の疑いで逮捕しました。 女は犯行当時１９歳で、警察の調べに対し「金を受け取ったのは