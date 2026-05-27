【モデルプレス＝2026/05/27】タレントの辻希美が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝相を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「癒される」次女のキュートな寝相◆辻希美「いちいち格好が可愛い」夢空ちゃんお昼寝ショット公開辻は「午前のお昼寝」「いちいち格好が可愛い」とコメントを添え、ぐっすりと眠る夢空ちゃんの姿を投稿。夢空ちゃんは、半うつ伏せでお尻を少