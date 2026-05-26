気象台が発表する防災に関する気象情報、警報などが大きく変わります。2026年5月28日にシステムを切り替え、29日から運用を開始します。警報や注意報に、5段階の警戒レベルが合わせて表記され、そのレベルによって住民が取るべき行動が分かりやすくなり、避難行動をとる判断基準になります。対象となる防災気象情報は、（河川）氾濫、大雨、土砂災害、高潮の各情報で、5段階の警戒レベルとともに発表されます。例えば、これま