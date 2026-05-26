【モデルプレス＝2026/05/26】女優の佐々木希が5月23日放送のTBS系「人生最高レストラン」（毎週土曜23時30分〜）に出演。デビュー当時の厳しい事務所ルールや、唯一反抗した過去について語った。【写真】38歳国民的女優、デビュー時彷彿の平成ギャル風制服ショット◆佐々木希、モデルデビューした18歳当時の心境佐々木は、地元・秋田の雑貨屋でアルバイトをしていた16歳の頃にスカウトされたことをきっかけに、18歳で上京しモデル