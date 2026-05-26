2月に右足の手術を受け、離脱が続いていたアーセナル所属のスペイン代表MFミケル・メリーノが戻ってきた。25日に行われたプレミアリーグ最終節のクリスタル・パレス戦に途中出場しており、2026W杯の前にクラブでゲームをこなせたのは大きい。メリーノは中盤が本職ではあるものの、アーセナルではセンターフォワードもこなすなど得点センスも高い。スペイン代表でも2026W杯欧州予選でトルコ戦のハットトリックを含む6ゴールと爆発し