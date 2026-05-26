すかいらーくグループの中華レストラン「バーミヤン」は、2026年5月21日から6月21日まで、必ずクーポンがもらえる「毎日飲茶くじ」を、すかいらーくアプリで実施しています。アプリ会員限定の企画です。くじは1日1回挑戦できます。ハズレなしで、最大8種類のクーポンをゲットすることができます。シークレットクーポンもくじは1等から7等まであり、7回（7日間）引くと、すべてのクーポンがそろいます。1等「本格焼餃子（6コ）」...