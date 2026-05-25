スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』の過去最大規模となるリアルイベント「Pokemon GO Fest 2026：東京」が、5月29日（金）から 6月1日（月）の期間、東京のお台場海浜公園、シンボルプロムナード公園、潮風公園などで開催される。【写真】初の試み！東京都内のみを舞台にした「GOスタンプラリー」も開催■チケットは2種類今回開催される「Pokemon GO Fest 2026：東京」は、お台場海浜公園をはじめとする