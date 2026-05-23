【競馬】3歳未勝利・若手騎手（5月23日／新潟競馬場・ダート1800メートル）【映像】「ガチ上手い」女性騎手が1着〜3着“独占”の圧巻レース23日の新潟6R・3歳未勝利戦で1着から3着までを女性騎手が独占。SNS上ではファンも大きな盛り上がりを見せた。レースは永島まなみ騎手鞍上のピエナオルカ（牡3、栗東・谷）が先手を取り、小林美駒騎手騎乗のマシン（牡3、栗東・石坂）が2番手を追