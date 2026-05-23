この記事をまとめると ■ランボルギーニ・カウンタックはスーパーカーブームのど真ん中にあった ■ミウラの後継モデルとして1971年のジュネーブ・ショーでプロトモデルが発表された ■1990年に販売が終了するまでさまざまなモデルが販売されてきた スーパーカーの雄「カウンタック」の歴史 1970年代半ばに日本を熱狂の渦に巻き込んだ、あのスーパーカー・ブームを実体験した人にとって、ランボルギーニ・カウンタックはやはり特