この記事をまとめると ■ランボルギーニ・カウンタックはスーパーカーブームのど真ん中にあった ■ミウラの後継モデルとして1971年のジュネーブ・ショーでプロトモデルが発表された ■1990年に販売が終了するまでさまざまなモデルが販売されてきた

スーパーカーの雄「カウンタック」の歴史

1970年代半ばに日本を熱狂の渦に巻き込んだ、あのスーパーカー・ブームを実体験した人にとって、ランボルギーニ・カウンタックはやはり特別な存在だろう。ちなみにそれまでのミウラの後継車として誕生したカウンタックは、最終的には1990年までその生産が継続されている。今回はこのカウンタックがいかにして生まれ、そしてどのように進化を遂げていったのかを解説することにしよう。

それまで「LP112」の社内コードで開発が進められていたカウンタックが、初めてオフィシャルな舞台に姿を現したのは1971年のジュネーブ・ショーでのことだった。カウンタックとはイタリアのピエモンテ地方などで驚きを表現するときなどに使われる言葉で、それはジュネーブ・ショーを直前に控えてもなお製作の工程にあったモデルを見て、イタリア人スタッフが発したひと言であったという。それほどまでにミウラに続いてベルトーネのマルッチェロ・ガンディーニが描いた、ウエッジシェイプ・デザインのボディースタイルは斬新で衝撃的なものだったのだ。

1971年のジュネーブ・ショーで初披露された最初のカウンタックは「LP500」であり、これはあくまでもプロトタイプとして製作されたモデルだった。LP500という称号は、5リッターのV型12気筒エンジンをイタリア語でロンジトゥディナーレ（縦）に、そしてポステリオーレ（リヤ）に搭載していることを意味するもの。実際にLP500のミッドには440馬力の最高出力を主張する、前作のミウラとは異なり縦置きされたV型12気筒エンジンの姿があった。

このエンジンに5速MTを直列に接続し、車体の後方からキャビンまで前後逆方向に進入させるという、独特なパワートレイン・レイアウトを考案し、そして実現したのは、かのパオロ・スタンツァーニにほかならない。

だがカウンタックは、このLP500のまま生産が開始されることはなかった。LP500を披露してからさらに2年もの時間が経過した1973年のジュネーブ・ショーに、ランボルギーニは新たに「LP400」の名を掲げたプロトタイプを出品。それはボディーのディテールや、新たに4リッター仕様のV型12気筒エンジンを搭載するなど、LP500からさまざまな変更が施されたモデルだった。そしてこのプロトタイプをベースに、最初の生産型となる「カウンタック・LP400」は1974年に誕生したのだ。

排気量を4リッターに縮小したことで、V型12気筒エンジンの最高出力は375馬力にまで低下してしまったが、それでもランボルギーニが主張した300km/hの最高速は衝撃的なものだった。

スーパーカー史に名を残す傑作に

カウンタックはここからさらに進化を続けていく。

1978年にはタイヤサイズの拡大に伴って、前後にオーバーフェンダーを採用した「LP400S」が登場。このLP400Sでは最高出力は353馬力と発表されたが、最大トルクは逆にわずかながら向上。かつその発生回転数が低められたことで実用域での扱いやすさはより魅力的なものになった。またこのLP400Sには「シリーズ1」、「シリーズ2」、「シリーズ3」という3タイプの仕様が存在するが、シリーズ2まではロー・ボディー、シリーズ3では居住空間を上下方向で拡大するためハイ・ボディーが採用されている。

1982年になると、ランボルギーニはさらにカウンタックを「LP500S」へとマイナーチェンジする。その最大の特徴は、車名が示すとおりV型12気筒エンジンが5リッターへと排気量拡大されたことで、最高出力はここで再びファーストモデルのLP400と同じ375馬力というスペックを得る。LP500Sの生産は1984年まで続けられるが、同じ年にはライバルのフェラーリからは、BBシリーズの後継車となる新世代V型12気筒ミッドシップの「テスタロッサ」が登場。

それに対抗するためにランボルギーニは、5リッターのV型12気筒エンジンをDOHC48バルブ化するなどの改良を加えたニューモデル、「5000QV」を1985年に発表する。QVとはイタリア語で4バルブを意味する、クワトロバルボーレの意である。最高出力は455馬力にまで強化され。カウンタックはさらに魅力的なスーパーカーとなった。

そしてこの5000QVの後継車として、ランボルギーニが創立25周年を迎えたアニバーサリー・イヤーの1988年に発表されたのが、カウンタックの最終進化型となった、その名も「アニバーサリー」だ。さらに現代的に洗練されたボディは、現在では自らのハイパーカー・メーカー、パガーニ社を率いる立場にある、オラチオ・パガーニのデザインによるもの。

ミッドのV型12気筒エンジンは、少なくともスペック上は5000QVのそれから変化はなかったが、カスタマーの多くはその扱いやすさがさらに向上したことを指摘する。アニバーサリーは1990年まで生産が継続され、最後の1台は同年7月4日にラインオフ。それによってカウンタックの長い歴史には、終止符が打たれることになった。

参考までにアニバーサリーの生産台数は、カウンタック・シリーズのなかでは最大となる657台。カウンタックの人気は最後まで衰えることはなかったのだ。