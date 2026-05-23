古橋亨梧にとっては、難しい１年半となった。今季、バーミンガムでも苦しんだのは周知のとおりだ。昨季途中にセルティックからレンヌへ移籍したものの、出場機会に恵まれなかった古橋は、昨年夏にチャンピオンシップ（２部）のバーミンガムに再移籍。イングランドで再起を図った。だが、開幕当初こそピッチに立っていたものの、次第に出場機会は減少。なかなか得点をあげられず、メンバーから外され、４月に肩の手術を受けて