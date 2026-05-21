■前後編の前編はこちらパナソニック、強く「成長」誓う新戦略の焦点 - 楠見雄規CEOインタビュー (前編)https://news.mynavi.jp/article/newsinsight-449/パナソニック ホールディングスの楠見雄規グループCEOは、「パナソニックグループは、2026年度からは、成長フェーズに入る」と宣言する。2025年度までに大胆な構造改革を完了させ、グローバルで1万2000人の人員削減を実施。課題事業や再建事業の方向づけも行った。2026年度に