スパークは5月20日に、高い浄水能力とポータビリティを兼ね備えたコンパクト浄水器「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」を、公式オンラインショップにて発売した。価格は4万1800円。●高浄水能力とポータビリティを追求「puriot CUTE」は、「Reborn with Water ― 水と共に、生まれ変わる。」をコンセプトに、日常生活における「水」に対するこだわりを実現すべく開発された。従来の据え置き型浄水器では設置が難しかった場