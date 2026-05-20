大仙市協和峰吉川にある日本タンポポの畑の様子です。この日本タンポポ、見て楽しむだけでなく今、食材として注目されています。料理のプロが実際に食べて品定めしました。日本タンポポは外来種のセイヨウタンポポと違い自然豊かな環境でしか育ちません。大仙市協和峰吉川。近くを雄物川が流れる田園地帯の一角に約2万株の日本タンポポが植えられています。セイヨウタンポポが春から秋まで花を咲かせるのに対し、日本タンポポが花