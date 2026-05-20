大仙市協和峰吉川にある日本タンポポの畑の様子です。



この日本タンポポ、見て楽しむだけでなく今、食材として注目されています。



料理のプロが実際に食べて品定めしました。



日本タンポポは外来種のセイヨウタンポポと違い自然豊かな環境でしか育ちません。



大仙市協和峰吉川。



近くを雄物川が流れる田園地帯の一角に約2万株の日本タンポポが植えられています。



セイヨウタンポポが春から秋まで花を咲かせるのに対し、日本タンポポが花をつけるのは春のみ。





今月13日、すでに花の見頃は過ぎ、畑一面で綿毛が風に揺れていました。今野孝一さん73歳です。生まれ育ったこの地区で30年以上前から日本タンポポを栽培しています。今野孝一さん「日本タンポポの保護というのもあったし、それを活用して集落の活性化というのを狙ってスタートして、きました」「この黒いのが種で、それを植えて苗ができてどんどん増やしていってると」栽培面積の拡大を目指し綿毛の摘み取り作業に精を出す今野さん。ことし、新たな取り組みを始めました。今野さん「タンポポは野菜なんだと、だから食べれるんだと、いうことでそのタンポポを食べていただくと」この日、今野さんのもとを1人の男性が訪ねました。地元大仙市でイタリアンレストランを経営する佐々木章吾シェフです。佐々木章吾さん「これ花の時期はここ一面黄色になるってことですね」今野さん「ですね、もう黄色い絨毯です」「タンポポおいしいよ」秋田の食材にこだわった料理を提供している佐々木さん。今野さんが育てた日本タンポポが自分の店で扱う食材としてふさわしいのか、品定めです。佐々木さん「めちゃいいっスね」プロのお眼鏡にかなったようです。佐々木さん「これよりもちょっと小さいところは本当おいしいっす。心地いい苦味っすね」「秋田県もしくは大仙市をこうみなさんにわかってもらいたいとか、来る人たちに喜んでもらいたいという思いで店を始めたので、でそこでやっぱ大仙市産のものはやっぱ絶対紹介したいし、そういう意味でもものすごいありがたいと思います。こういうことをやっていただけるというのは」今野さん「もちろんありがたいです。ハハハ、もう力強い味方が1人できたという感じですね」佐々木シェフは今後、苦味を生かしたサラダをはじめ、さまざまな料理に試してみたいと話しています。今野さんの日本タンポポ、食材としての可能性が広がりそうです。※5月20日午後6時15分のABS news every.でお伝えします