IVEが、日本4th EP『LUCID DREAM』より、タイトル曲「LUCID DREAM」を本日先行リリースした。本楽曲は、IVEのチームカラーを維持しつつ、今まで見られなかった表情や衣装が垣間見える作品になっているという。「夢」というモチーフを現実逃避のための場所ではなく、自分自身と向き合い、感情に正直になるための空間として表現した楽曲に仕上がったとのことだ。さらに、5月26日0時にYouTubeにて「LUCID DREAM」のMVが公開予定となっ