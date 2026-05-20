お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が18日、オフィシャルブログを更新。子どもたちのおもちゃを“断捨離”した際に起きた心温まるエピソードを明かした。 この日、小原は「玩具の断捨離をしました、感動しました、､､､★」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「先日 兄弟の玩具の断捨離をしました！」と報告。 「まあーーーー、てんやわんや！」と大騒ぎだったことを振り返りつつ、「かなり、物も心も、整理された