あなたは読めますか？突然ですが、「殲滅」という漢字読めますか？ゲームやアニメ、歴史小説などの緊迫したシーンで見かける言葉ですが、正しく書いたり読んだりするのは難しいかもしれません。気になる正解は……「せんめつ」でした！殲滅は、残らず滅ぼし尽くすことや、全滅させることを意味します。ただ倒すだけでなく、対象を完全になくしてしまうという非常に強いニュアンスを持った言葉です。具体的な使い方としては、「押し