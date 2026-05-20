Googleは2026年5月19日から年次開発者会議「Google I/O 2026」を開催しており、その基調講演の中でGoogleのAIシリーズ「Gemini 3.5」が発表されました。GoogleはGemini 3.5を「最先端の知能と自律的な行動性を融合させた最新のモデルファミリー」と評しており、その第1弾としてGemini 3.5 Flashの提供が発表されました。Gemini 3.5: frontier intelligence with actionhttps://blog.google/intl/ja-jp/company-news/technology/gem