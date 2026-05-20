【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,363.88 ▼322.24（5/19）NASDAQ：25,870.71 ▼220.02（5/19） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って下落しました。再び金利が上昇する展開となり、10年債利回りが上昇したほか、30年債利回りは5.19%まで上昇し、2007年以来の水準となりました。ダウ平均は10ドル高の49,696ドルで取引を開始しました。寄付きでこの日の高値をつけた後に下落に転じ、日本時間22