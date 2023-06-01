ブライトンに所属するイングランド代表DFルイス・ダンクが、来季の欧州カップ戦出場権の確保へ向けて意気込みを述べた。18日、地元メディア『サセックス・ワールド』がコメントを伝えている。プレミアリーグ7位に位置するブライトンは、17日に行われた第37節でリーズと対戦して0−1で敗戦した。この結果、ブライトンは8位ブレントフォードとの勝ち点差を広げることができず、その差はわずか「1」という状況。そして、勝ち点「2