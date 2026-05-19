5月17日、“元ジャニーズJr.”の看板を堂々と掲げてホストデビューを果たしたカウアン・オカモト。どうやら無事にデビュー戦をこなしたようで、ラスソン（店の営業終了前にホストが披露する締めの一曲）を歌ったことを自身のXで報告した。《初出勤でラスソン取っちゃった！いえい。未経験だと史上初だって姫、心からオブリガード！！！》胸元を大きくはだけたジャケット姿の画像もアップしてアピール。仕掛け人であるホスト